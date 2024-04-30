جلسة تحضيرية لأعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - استضافت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، اجتماع كبار المسؤولين التنسيقي المشترك بين السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، تحضيراً لأعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المقرر عقدها غداً الثلاثاء.

ترأس الاجتماع السفير طارق علي فرج الأنصاري، مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية (الدولة المضيفة)، والسفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



ناقش الاجتماع مشروع إعلان الدوحة المقرر صدوره عن الدورة الثالثة للمنتدى بهدف الوصول الى رؤية موحدة بصدد مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك الواردة في الإعلان والتي من أهمها الحرب في غزة والتحديات الجيوسياسية والقضايا الاقتصادية التي تهم الجانب العربي.