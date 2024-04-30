بعد التأثير الإيجابي لعلاجه من السرطان.. ملك بريطانيا يستأنف مهامه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

يستأنف ملك بريطانيا تشارلز الثالث مهامه العامة، اليوم الثلاثاء، بعد التأثير الإيجابي لعلاجه من مرض السرطان.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الملك تشارلز يتلقى الرعاية كمريض غير مقيم بالمستشفى منذ أوائل فبراير الماضي.

وقالت مصادر إنه رغم الأخبار السارة، لا يزال الملك يعاني من السرطان وسيواصل العلاج من المرض، الذي يتم الإفصاح عن نوعه على وجه التحديد.

ومن المقرر أن يزور الملك والملكة القرينة كاميلا مركزا لعلاج السرطان اليوم الثلاثاء للقاء أخصائيين ومرضى.

وتهدف الزيارة إلى زيادة الوعي بأهمية التشخيص المبكر للمرض وتسليط الضوء على الأبحاث المبتكرة، التي تدعمها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، والتي تجرى في المستشفى.

وأمضى الملك تشارلز، في يناير الماضي، ثلاث ليال في المستشفى لإجراء عملية جراحية بسبب تضخم البروستاتا، حيث تم اكتشاف إصابته بالسرطان.

وأرجأ جميع المناسبات العامة بعد الإعلان عن تشخيصه بالمرض في 6 شباط/ فبراير الماضي، لكنه واصل مهامه الرسمية من خلف جدران القصر.