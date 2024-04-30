بدء اعتصامات طلابية في عدد من جامعات لبنان دعمًا لغزة

بدأت اعتصامات طلابية في جامعات لبنان دعمًا لقطاع غزة في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.

وكانت قد دعت "الأطر الطلابية" إلى اعتصامات في الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية- فرع بيروت، جامعة بيروت العربية- بفروعها كافة، الجامعة اللبنانية الدولية- فرعي بيروت والبقاع، الجامعة اللبنانية الحدت، جامعة القدّيس يوسف في بيروت، جامعة هايكازيان، جامعة الروح القدس الكسليك- فرع جونية.