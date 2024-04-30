- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بدأت اعتصامات طلابية في جامعات لبنان دعمًا لقطاع غزة في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.
وكانت قد دعت "الأطر الطلابية" إلى اعتصامات في الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية- فرع بيروت، جامعة بيروت العربية- بفروعها كافة، الجامعة اللبنانية الدولية- فرعي بيروت والبقاع، الجامعة اللبنانية الحدت، جامعة القدّيس يوسف في بيروت، جامعة هايكازيان، جامعة الروح القدس الكسليك- فرع جونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء اعتصامات طلابية في عدد من جامعات لبنان دعمًا لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.