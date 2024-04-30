حكومة الاحتلال: نتنياهو طالب بخطة تتعلق بعملية رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب بخطة تتعلق بعملية رفح تضمن إخراج المدنيين من الخطر ونحاول تفادى إيذائهم.

وفيما سبق قال نتنياهو، إن قوات الاحتلال ستدخل رفح لاستئصال حماس سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا.

وأضاف نتنياهو، "بدأنا إجلاء سكان رفح استعدادا لعملية قريبة هناك"، موضحًا أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل وإسرائيل لن تقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.

ووجه نتنياهو حديثه لعدد من عائلات الأسرى في غزة قائلًا: وقف الحرب غير وارد من دون حل كتائب حماس الأربعة في رفح.