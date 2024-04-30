هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو ألغى جلسة لمجلس الحرب كان من المفترض أن تبحث مفاوضات الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ألغى جلسة لمجلس الحرب، كان من المفترض أن تبحث مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنّ "لا تغيير في أهداف الحرب، ولن نقبل بتسوية بخصوص رفح".

وزعم "أننا بدأنا إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادًا لعملية قريبة هناك"، معتبرًا أنّ "احتمال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ضئيل ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة"، مشددًا على أنّ "قواتنا ستدخل رفح لاستئصال حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا".