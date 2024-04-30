نصار التقى الراعي وحمل اليه ملف محافظة جبيل كسروان مطالبًا بإصدار المراسيم التطبيقية

حمل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، خلال زيارته البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، ملف محافظة جبيل كسروان، الذي يعمل عليه منذ حوالى السنة، مطالبًا بـ"إصدار المراسيم التطبيقية".

وأكّد الراعي "دعمه الكامل لهذه الخطوة ولجهود نصار، لتبصر المراسيم التطبيقية النور".

وكان نصار قد تابع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفاصيل الملف، واضعًا إيّاه بأجواء لقائه بالراعي.