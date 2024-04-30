وزير الداخلية الإسرائيلي أمر بعدم منح أمين عام "الأونروا" تأشيرة دخول ليتمكن من زيارة غزة

قرر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل "منع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، من الحصول على تأشيرة ليتمكن من زيارة قطاع غزة".

وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، "رفض وزير الداخلية طلب الموافقة على تأشير المفوض العام لوكالة الأونروا، بسبب رغبته في زيارة قطاع غزة، في ظل الانتقادات الإسرائيلية ضد "الأونروا".

وفي وقت سابق من اليوم أكد لازاريني أن "إسرائيل لم تطلب إخلاء رفح من المدنيين حتى الآن، التي تهدد بعملية عسكرية نحوها"، مشيرا إلى أن "هناك قلقا كبيرا في غزة من هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".