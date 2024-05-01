مقتل سائح تركي طَعن شرطياً إسرائيلياً في القدس المحتلة وإصابة شرطية في برطعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيب شرطيان في حرس الحدود الإسرائيلي الثلاثاء في عمليتين منفصلتين وقعتا في غضون دقائق، إحداهما في القدس المحتلة، والأخرى في بلدة برطعة في الضفة الغربية، فيما تبيّن ضلوع سائح تركي في إحداهما.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سائحاً تركياً يُدعى حسن سقلان (34 عاماً) كان قد دخل عبر جسر الملك حسين (ألنبي) أمس الاثنين، هو مَن طعن شرطي حرس الحدود في شارع السلطان سليمان في القدس، قرب باب الزاهرة المؤدي إلى البلدة القديمة، وقتلته قوات حرس الحدود التي كانت في المكان.

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن سائحاً تركيا طعن اليوم الثلاثاء ضابطاً في شرطة الحدود الإسرائيلية بالقدس قبل أن يُقتل برصاص قوات الشرطة في مكان الحادث.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "وصل إرهابي مسلَّح بسكين إلى البلدة القديمة في القدس... وتعدى على ضابط شرطة الحدود وطعنه". وأضافت أن الشرطي المُصاب وشرطياً آخر في مكان الحادث اشتبكا مع منفذ الهجوم وأطلقا النار عليه، وأُعلِنَت وفاته في وقت لاحق.

وقدّمت فرق الإسعاف الإسرائيلية، الإسعافات الأولية للشرطي المصاب في القدس، الذي تبيّن تعرضه للطعن في الرأس والكتف، ونقلته إلى المستشفى، فيما هُرعت قوات كبيرة من قوات الاحتلال الى المكان، حيث وقعت مواجهات محدودة واعتقلت عدداً من الفلسطينيين الذين كانوا هناك.

وأجرت شرطة الاحتلال تفتيشاً في غرفة السائح التركي في الفندق الذي أقام فيه في القدس الشرقية، في إطار تحقيقاتها لفحص ما إذا كانت هناك مؤشرات أولية بشأن نيته تنفيذ عملية.

وبعد دقائق على عملية الطعن، دهس شخص قوات في حرس الحدود في برطعة بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة مجنّدة في هذه الوحدة الشرطية على نحو طفيف. وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الشخص الذي خرج من المركبة وفرّ من المكان ولاحقته.

العربي الجديد