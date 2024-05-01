حجار: لدينا خطط من أجل النازحين السوريين ولكن الحكومة غير قادرة على تنفيذها

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، في حديث لـ"روسيا اليوم"، الى أن "لبنان يعاني من أزمة تهدد وجوده بسبب النازحين السورين، وهناك تقاعس في ضبط الحدود بين سوريا ولبنان"، معتبراً أن "ليس جميع السوريين في لبنان نازحون".

ولفت حجار، الى أن "المجتمع الدولي أوقف الدعم المادي للنازحين، والغرب يعيد رسم المنطقة لحماية إسرائيل"، مضيفاً "لدينا خطط من أجل النازحين ولكن الحكومة غير قادرة على تنفيذها".

وكشف أن "التحرك الغربي اليوم من أجل حماية قبرص من النزوح الغير شرعي"، مشدداً أنه "على أوروبا وأميركا مساعدة لبنان من أجل بقاءه وإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا"، مؤكداً أنه "يجب فتح مجال توطين اللاجئين في بلد ثالث من أجل التخفيف على لبنان".

وطالب حجار، بـ"ترك لبنان تصنيف من هو لاجئ أو نازح وتطبيق القانون، ولا يوجد قرار خارجي لدعم الجنوب اللبناني والحكومة ليس لديها الإمكانيات"، مضيفاً "المساعدات الخارجية المرصودة للبنان أو للنازحين في انخفاض".