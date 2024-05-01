التلوث البلاستيكى ضمن أجند مؤتمر أوتاوا

ياسر رشاد - القاهرة - أكملت الأمم المتحدة جولة من المفاوضات حول معاهدة لإنهاء التلوث البلاستيكي، وأحرزت تقدما أكبر مما كانت عليه في الاجتماعات الثلاثة السابقة.

الأمم المتحدة

عند وصولهم إلى أوتاوا ، خشي الكثيرون من أن الجهود المبذولة لتطوير أول معاهدة ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي ، بما في ذلك في المحيطات ، ستتعرقل. وقد شابت الاجتماعات الأخيرة خلافات ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

ولكن بدلا من ذلك كان هناك "تحول هائل في النبرة والطاقة" ، كما قالت جولي دابروسين ، السكرتيرة البرلمانية الكندية.

كانت هذه هي الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي. وللمرة الأولى، بدأت البلدان التفاوض على نص ما يراد له أن يصبح معاهدة عالمية.

واتفقوا على مواصلة عملهم حتى الاجتماع المقبل والأخير للجنة ، والذي سيعقد في الخريف في كوريا الجنوبية.

"نحن نعمل من أجل عالم لم تعد فيه النفايات البلاستيكية موجودة في كل مكان في أنظمتنا البيئية" ، قال جيوتي ماثور فيليب ، السكرتير التنفيذي للجنة ، الطاقة موجودة والإرادة موجودة وأعلم أنه سيكون لدينا أداة بحلول نهاية العام."

الاستنتاجات الرئيسية للاجتماع

وقال فيرجيليو إن الوقت يضيع في الاجتماعات السابقة، وفي أوتاوا، انتقلت المناقشات من تبادل الأفكار إلى التفاوض بشأن صياغة المعاهدة. "أخيرا"، أعلن سانتوس فيرجيليو، كبير مفاوضي أنغولا.

أضاف في مقابلة: «إنه أمر مهم، لأننا كنا ندور في دوائر خلال هذه الجلسات دون إظهار أي اتجاه». لكن على الأقل الآن يظهر الناس أن لديهم حسن نية".

الحد من إنتاج البلاستيك

فكرة الحد من كمية البلاستيك المنتجة في جميع أنحاء العالم هي الأكثر إثارة للجدل، في الوقت الحالي ، لا تزال هذه الفكرة في النص ، على الرغم من الاعتراضات القوية من الدول والشركات المنتجة للبلاستيك ومصدري النفط والغاز، معظم المواد البلاستيكية مصنوعة من الوقود الأحفوري والمواد الكيميائية.

قال جراهام فوربس ، رئيس وفد غرينبيس في أوتاوا ، إن الحد بشكل كبير من إنتاج البلاستيك هو أهم خطوة يمكن أن تتخذها المعاهدة ، لأنه من المستحيل إنهاء التلوث البلاستيكي بخلاف ذلك.

يستمر إنتاج البلاستيك في الزيادة على مستوى العالم ومن المتوقع أن يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050 إذا لم يتغير شيء.

يريد منتجو البلاستيك والشركات الكيميائية معاهدة تركز على إعادة تدوير البلاستيك وإعادة استخدامه ، وتسمى أحيانا "الدائرية".

مجموعات العمل

واتفق المفاوضون على مواصلة العمل على المعاهدة في الأشهر المقبلة. وستجمع مجموعات عمل من الخبراء المعلومات والمعارف التي ستغذي المفاوضات في الاجتماع النهائي الذي سيعقد في كوريا الجنوبية في الخريف.

ولولا هذا العمل التحضيري بين الاجتماعات، لكان من الصعب استكمال المفاوضات هذا العام.

الموضوعات التي سيعملون عليها بين الجلسات هي مؤشر على أولوياتهم للجولة النهائية من المفاوضات. لن يكون إنتاج البلاستيك محور تركيز مجموعات العمل.

بدلا من ذلك ، سوف ينظرون في تمويل تنفيذ المعاهدة ، وتقييم المواد الكيميائية المثيرة للقلق في المنتجات البلاستيكية ، وكيفية تصميم المنتجات.

وأعربت جماعات بيئية عن إحباطها من أن تخفيضات الإنتاج لن تكون جزءا من العمل من الآن وحتى اجتماع الخريف.

جامعي القمامة

كان جامعو القمامة في الخطوط الأمامية لمحاولة حل مشكلة التلوث البلاستيكي لعقود من الزمن ، كما قال جون تشويا ، جامع القمامة البالغ من العمر 33 عاما والذي يمثل جامعي القمامة في كينيا.

إنهم يجمعون ويصنفون ويعيدون تدوير وبيع المواد البلاستيكية التي من شأنها أن تتراكم أو تحترق، يتعرضون لمواد خطرة ويمكن أن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجلد وأمراض أخرى، إنهم يريدون معاهدة تعترف بالدور الذي يلعبونه وتساعد ملتقطي النفايات في العثور على وظائف أكثر أمانا.

"لقد وهبنا حياتنا لهذه المشكلة التي تحاول هذه المعاهدة حلها" ، قال السيد شويا.

في ملاوي، ترى تيوونغ مزومارا-غاوا أكياسا بلاستيكية متناثرة في الأراضي حيث ترعى الماعز والأبقار، والناس يحرقون القمامة خلف منازلهم بسبب عدم وجود جمع للنفايات.

وهي تعتقد أن الأمر سيتطلب اتفاقا عالميا للحكومة الوطنية لبذل المزيد من الجهد لمعالجة التلوث البلاستيكي، مزومارا غاوا هي ناشطة في الجمعية الخيرية المسيحية Tearfund.

أوضح فرانكي أورونا للمفاوضين أن قراراتهم أثرت على حياة الناس وصحتهم. أراضي السكان الأصليين ومياههم وهواءهم ملوثة باستخراج الوقود الأحفوري وتصنيع البلاستيك باستخدام مواد كيميائية خطرة ، كما قال فرانكي أورونا ، المدير التنفيذي لجمعية الأمم الأصلية. مقرها في تكساس.

وقال: "نحن هنا للتأكد من أن أصواتنا مسموعة، لقد تأثرت مجتمعاتنا بشكل غير متناسب لعقود ، سواء كانت مجتمعات السكان الأصليين أو السود أو البنيين."

الموعد النهائي للمعاهدة

وهم يخططون لإنهاء المفاوضات في كوريا الجنوبية حتى يمكن اعتماد المعاهدة العام المقبل في مؤتمر دبلوماسي، وهذا إطار زمني قصير للغاية للمفاوضات، ويهدف إلى معالجة إلحاح المسألة.

وقالت دابروسين الكندية إنها تأمل أكثر من أي وقت مضى في اعتماد معاهدة طموحة لإنهاء التلوث البلاستيكي في الموعد المحدد.

خلال الأسبوع الماضي ، تواصل معه العديد من الأشخاص برغباتهم ، من الشركات ودعاة حماية البيئة إلى جامعي القمامة وسكان المجتمعات المليئة بالبلاستيك.

قالت: "نسمع العديد من الأصوات تلتقي معا، إنها لحظة رائعة عندما يمكننا أن نرى هذا التآزر ، سواء كان اقتصاديا أو بيئيا أو صحيا، وهذه هي اللحظة التي نمر بها حاليا".