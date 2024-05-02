اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان الى أن "الحقائق في ملف شركة اوبتيموم يجب أن تتكشف"، معتبرا أن هناك مليارات الدولارات الذي بات واضحا انها "منهوبة" في هذا الملف، ومشددا على ضرورة استكمال التدقيق الجنائي وصولا الى كشف ما حصل في الحقبة السابقة.
ولفت المرصد الى أنه يجب استكمال التحقيقات في ملف "اوبتيموم" وسواه وصولا الى تبيان الحقيقة واستعادة تلك الأموال التي ستساعد لبنان على النهوض من أزمته التي اوقعوه فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي للنزاهة: لاستكمال التحقيقات في ملف "اوبتيموم" وسواه وصولا الى تبيان الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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