رأى وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، أنّ "الرّئيس القبرصي ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة توجّها إلى ​لبنان​ لإعطائنا رشوةً لضبط الحدود البحريّة، فقبرص تتأذّى من ​النازحين السوريين​ الّذين يتوجّهون إليها". وأشار، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى "أنّني كتبت رسالةً إلى رئيس الحكومة والوزراء بأنّنا نشجب التّهريب غير الشّرعي بزوارق غير آمنة، ولكن نحن نطالب الأمم المتحدة والمفوضيّة بدعمنا وإرسال سفن شرعيّة آمنة لترحيل آلاف النّازحين إلى دول المعمورة، ولا سيّما الدّول بمنظمة حقوق الإنسان".

كانت هذه تفاصيل خبر شرف الدين: الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية توجها إلى لبنان لإعطائنا رشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.