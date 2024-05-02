نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولَين تركيَين مطلعين، قولهم إنّ "تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم الخميس.
ولم تعلن تركيا عن هذه الخطوة رسميًا.
وفي 24 نيسان، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنّ "العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل توقفت"، وذلك على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبلغت قيمة التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليار دولار في العام الماضي، 76% منها صادرات تركية، بحسب معهد الإحصاء التركي، وقيّدت تركيا الشهر الماضي الصادرات إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبرغ" عن مسؤولَين تركيَين: تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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