جهود لضبط متهم بقتل زوجته في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط متهم بقتل زوجته في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر مشاجرة بينهما.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بتخلص شخص من زوجته بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة مقتل ربة منزل تدعى "نادية" 32 عامًا على يد زوجها ويدعى "محمود.ج" وشهرته محمود القط.

وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية وقيام زوجها بالتعاطي الدائم للمواد المخدرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهم.