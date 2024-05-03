"اليونيسكو" منحت جائزتها لحرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة

منحت منظمة اليونيسكو جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وسط كارثة إنسانية يعيشها سكان القطاع.

وذكر رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين ماوريسيو فايبل أن "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

في 25 نيسان الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 141"، جراء الإجراءات الإسرائيلية.

وبعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا يزال الصحفيون يواجهون القصف الإسرائيلي العشوائي في القطاع والذي يستهدف المدنيين.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.