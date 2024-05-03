سلطات إيران افرجت عن طاقم السفينة MSC Aries

أفرجت السلطات الإيرانية عن جميع أفراد طاقم السفينة MSC Aries، وهي سفينة استولت عليها قوات الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي.

وفي حديثه إلى وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا، اوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السفينة المحتجزة أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في المياه الإقليمية لإيران وعرضت "أمن الملاحة" للخطر.

ولا تزال السفينة المرتبطة بإسرائيل راسية بالقرب من ثلاث سفن أخرى استولت عليها القوات الخاصة الإيرانية.

واكد عبداللهيان إن بلاده أفرجت عن 25 من أفراد طاقم السفينة MSC ARIES المملوكة جزئيا لإسرائيل، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح أفراد الطاقم لأسباب إنسانية.