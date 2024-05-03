وجه رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، "تحية لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على متابعتهم وكشفهم لعصابة المجرمين الـ tiktokers المغتصبين المنحرفين". اضاف في تصريح، "رسالة لجميع الاهالي ونحن منهم، علينا الانتباه لأمور ابنائنا في المنازل رغم انشغالنا بأمور الحياة، فالعصابات لم تعد خارج البيوت بل اصبحت في بيوتنا تصطاد ابناءنا بسهولة من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. العالم الافتراضي هو اخطر من العالم الواقعي، لان المجرمين فيه مجهولون ويصولون ويجولون دون رادع".

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