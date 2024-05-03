الكرملين: تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا خطيرة جدا

نددت الرئاسة الروسية بتصريحات "خطرة للغاية" أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يستبعد فيها إرسال قوات غربية الى أوكرانيا بحال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" على حد تعبيره.

وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديث للصحافيين على إن "هذا التصريح مهم للغاية وخطر للغاية".

وأضاف أن ماكرون "يواصل على الدوام الحديث عن إمكانية الانخراط المباشر على الأرض في النزاع بشأن أوكرانيا. هذا نسق خطر للغاية".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة انه "نتابع كل هذا باهتمام ونواصل وسنواصل عمليتنا العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى تحقيق جميع الأهداف المحددة".

وكان ماكرون كرّر الخميس موقفه لجهة عدم استبعاد إرسال قوات غربية الى أوكرانيا في حال تحقيق روسيا خرقا مهما في الغزو الذي بدأته عام 2022.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية نشرت الخميس "في حال اخترق الروس خطوط الجبهة وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص وهو أمر لم يحصل بعد، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع".