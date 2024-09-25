نتانياهو: لا يمكنني إعطاء تفاصيل بشأن ما نفعله لكننا مصصمون على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "لا يمكنني إعطاء تفاصيل بشأن ما نفعله لكننا مصصمون على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم"، لافتاً الى أننا "نضرب حزب الله بقوة لم يتخيلها ولن نستريح حتى يعود السكان لمنازلهم".

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