الرئيس الروسي يعتزم زيارة الصين هذا الشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت بلومبرج نيوز اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الصين هذا الشهر للقاء نظيره شي جين بينغ.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على خطط الكرملين قوله إن الزيارة مقررة يومي 15 و16 مايو أيار.
ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت بلومبرج نيوز اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الصين هذا الشهر للقاء نظيره شي جين بينغ.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على خطط الكرملين قوله إن الزيارة مقررة يومي 15 و16 مايو أيار.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية