سامى علام يتفقد استعدادات كنائس بني سويف لعيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، عددًا من كنائس المحافظة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس، والطرق المؤدية إليها.

وخلال الجولة اطمأن علام، على مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس، والحدائق العامة، والميادين الرئيسية، وإزالة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات، ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً.

كما شدد على ضرورة مراجعة مسؤولي الصحة والكهرباء، خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الربيع والقيامة المجيد وشم النسيم، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي، للحفاظ على استمرار الخدمة.