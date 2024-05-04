القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل اعترضت على زيارة مدير "CIA" للقاهرة قبل رد حماس

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، قولها إن "إسرائيل اعترضت على زيارة مدير CIA إلى القاهرة قبل أن ترد حماس"، على المقترح الذي قدمته مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن غزة".

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت حركة "حماس" في 2 أيّار الحالي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أكّد خلال اتصال هاتفي مع وزير المخابرات المصرية "على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار"، في غزة.

كما أكّد أنّ وفد الحركة سيتوجه إلى مصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني، في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تصريحاته السلبية والتي يتعهّد فيها بعملية عسكرية في رفح.