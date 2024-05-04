غرق طفل في ترعة بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، أثناء الاستحمام في ترعة قرية بمدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر المركزي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل "حسن ص م" 15 سنة، أثناء الاستحمام في إحدى الترع بعزبة الشقر بمدينة القناطر الخيرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.