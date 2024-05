شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق 8 صواريخ و70 قنبلة على مناطق أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

شنت روسيا هجمات على منطقتي خاركيف ودنيبرو وعلى مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.وتسببت الهجمات في مقتل شخصين على الأقل فضلا عن نشوب حريق بمصنع للأغذية وتضرر بنية تحتية ومنازل ومبان تجارية اليوم السبت.كما أطلقت روسيا ثمانية صواريخ وما يقرب من 70 قنبلة جوية موجهة على مناطق ومواقع في الخطوط الأمامية خلال أوقات النهار.وجاء ذلك بعد أن أسقطت القوات الجوية الأوكرانية 13 طائرة مسيرة من طراز شاهد استهدفت منطقتي خاركيف ودنيبرو خلال الليل.وأسقط اللواء الميكانيكي 110 الأوكراني أسقط مقاتلة روسية من طراز سو-25 فوق منطقة دونيتسك الشرقية، وهي واحدة من أربع مناطق أوكرانية تقول روسيا إنها ضمتها.وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن موسكو سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من الأراضي هذا العام، فيما ذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف أن القصف الروسي تسبب في مقتل رجل يبلغ من العمر 49 عاما في شارع قريب من منزله ببلدة سلوبوجانسكي.وقُتلت مسنة تبلغ من العمر 82 عاما قتلت وأصيب رجلان في قصف خلال الليل بمدينة خاركيف.وأضاف أن هجوما صاروخيا روسيا أدى إلى نشوب حريق في مبنى تجاري بمنطقة صناعية في مدينة خاركيف، مما تسبب في إصابة ستة موظفين.وأصيب ثلاثة أشخاص في المدينة جراء هجوم صاروخي، فيما قال قائد بالقوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الطائرات الروسية المسيرة وعددها 13 خلال الليل.لكن سينيهوبوف قال إن الحطام المتساقط أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ونشوب حريق في مبنى إداري.وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الصناعية إن قصفا أدى إلى إصابة امرأة (57 عاما) وألحق أضرارا بالبنية التحتية في نيكوبول، بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، موضحا أن شخصين أصيبا في هجوم آخر الليلة الماضية.