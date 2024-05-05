أكد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة" الإخبارية، بأن "الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الجهات، وعودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق".
وكشف المصدر، أن "هناك تقدماً إيجابياً في المفاوضات وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر "القاهرة" الإخبارية: تقدم إيجابي في المفاوضات بشأن غزة وما يُنشر من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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