أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على الجريمة المروّعة ‏الّتي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ​ميس الجبل​ وارتقاء شهداء وجرحى مدنيّين، قَصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة ظهر اليوم الأحد 2024-05-05، مستعمرة ​كريات شمونة​ بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا كريات شمونة بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" و"الفلق" ردًا على جريمة ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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