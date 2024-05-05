أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ​ميشال موسى​، في تصريح، إلى أنّ "ما نراه اليوم من تفلّت أمني وأخلاقي، من اعتداء على الأطفال وعمليّات القتل المتنقّل والاغتصاب والانتحار، يدعو إلى القلق، كونه يأتي على خلفيّة أزماتنا الاقتصاديّة والسّياسيّة المتعدّدة"، لافتًا إلى "أنّنا إذ نشدّ على أيدي قوّاتنا الأمنيّة لكشفها لهذه الجرائم، نهيب بالقضاء إنزال أقسى العقوبات بالمقترفين".

كانت هذه تفاصيل خبر موسى قلق من التفلت الأمني والأخلاقي: نهيب بالقضاء إنزال أقسى العقوبات بمقترفي الجرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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