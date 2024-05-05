ميقاتي اتصل برئيس الإمارات معزيًا بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ اتصالًا هاتفيًّا برئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، معزّيًا بوفاة الشّيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين.

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