حزب الله: استهداف موقع السماقة والتجهيزات التجسسية في موقع المالكية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من عصر يوم الأحد 05-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:15 من عصر يوم الأحد 05-05-2024 موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.