منظمتان صحفيتان دوليتان تدينان إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أدانت منظمتان دوليتان بارزتان، تدافعان عن حرية الصحافة وحرية التعبير، بشدة إغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.

وقال مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، في نيويورك إن "اللجنة تدين إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل وحجب المواقع الإلكترونية التابعة للقناة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تشكل سابقة تثير فزعا بالغا بشأن تقييد وسائل إعلام دولية عاملة في إسرائيل".

وأكد على أنه "يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح لقناة الجزيرة وجميع وسائل الإعلام الدولية بالعمل بحرية في إسرائيل، وخاصة في زمن الحرب".

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، في منشور على تطبيق إكس، تويتر سابقا، إن "المنظمة تدين بشدة تشريعا مهددا للحرية يفرض رقابة على شبكة تلفزيونية بسبب تغطيتها للحرب في غزة".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت، منذ ساعات قليلة، قرارا بمنع قناة الجزيرة من العمل في إسرائيل.

وقام مفتشون من وزارة الاتصالات على الفور بتفتيش مبنى القناة في القدس الشرقية، وصادروا معدات وأجهزة.

وانتقدت قناة الجزيرة القطرية اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها في البلاد، قائلة إنها ستتبع "جميع السبل" المتاحة لحماية حقوقها وموظفيها.

وتتهم إسرائيل القناة، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها بالتحيز في تغطية الحرب المستمرة لنشطاء حماس في قطاع غزة.

ونفت الجزيرة بشكل قاطع هذا الاتهام اليوم.