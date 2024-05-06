خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، استمرار فتح المنافذ اليوم الإثنين، تزامنا مع أعياد شم النسيم.

ووفقا لشركات المجمعات، فإن الهدف من فتح المنافذ اليوم هو استمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، ومنتجات الرنجة واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.

وبحسب الشركات، فإنه من المقرر صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الجاري.

وتوفر وزارة التموين السلع الغذائية وما يقرب من 30 سلعة على بطاقات التموين ضمن المقررات التموينية.

ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين بالبطاقات.

وتحرص الوزارة على إجراء مناقصات للتعاقد على شراء السلع لتعزيز المخزون الاستراتيجي.