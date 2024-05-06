الإعلام الإسـ ـرائيلي يكرر مزاعمه: رمسيس الثاني هو فرعون الخروج من مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كررت وسائل إعلام إسـ ـرائيلية، الادعاءت التي تزعم بأن "الملك رمسيس الثاني هو فرعون مصر في فترة خروج بني إسـ ـرائيل من مصر مع النبي موسى".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسـ ـرائيلية، أن "مفاجأة تامة" حدثت مؤخرا مع اكتشاف الجزء العلوي لتمثال رمسيس الثاني بعد مرور ما يقرب من 100 عام على اكتشاف الجزء السفلي منه، "حيث تم الكشف عن الجزء العلوي لتمثال فرعوني ضخم وقديم على شكل رمسيس الثاني، فرعون وملك مصر في الأعوام 1279-1213 ق.م".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه "في عام 1930، اكتشف عالم الآثار الألماني غونتر رويدر، النصف السفلي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، المعروف أيضا باسم فرعون ملك مصر، والمعروف أيضا باسم رمسيس الكبير، حاكم مصر لمدة 66 عاما (1213-1279 قبل الميلاد)، زاعمة بأن الباحثون الإسـ ـرائيليون يرون أنه "فرعون الخروج".