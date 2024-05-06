الجيش الإسرائيلي: عملية الإخلاء من شرق رفح تشمل نحو 100 ألف شخص

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك بعد دعوته السكان لمغادرتها تمهيدا لعملية برية محتملة في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش ردّاً على سؤال بشأن عدد من سيتمّ إخلاؤهم، إن "التقديرات هي نحو 100 ألف".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يصل عدد المقيمين في المدينة الى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الإخلاء "جزء من خططنا لتفكيك حماس... تلقينا بالأمس تذكيرا عنيفا بحضورهم وقدراتهم العملية في رفح"، مضيفا أن الإخلاء هو "لإبعاد الناس عن الخطر".

وأعلن الجيش الأحد مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين جراء سقوط صواريخ في منطقة معبر كرم أبو سالم بجنوب إسرائيل، والذي يفصل بينها وبين قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن إطلاق الصواريخ تمّ من منطقة مجاورة لمدينة رفح.

وأصيب الجنود وهم يتواجدون على مقربة من تجهيزات عسكرية ثقيلة ودبابات وجرافات متمركزة في المنطقة.

وتبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق هذه الصواريخ، بينما قامت إسرائيل بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع المحاصر.

وصباح الإثنين، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن الجيش ألقى من الجو مناشير تدعو سكان شرق رفح الى الإخلاء.