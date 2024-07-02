البرازيل وكولومبيا.. هل يحافظ "لوس كافيتيروس" على سلسلة اللاهزيمة ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات كوبا أمريكا 2024، مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل وكولومبيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويبحث منتخب البرازيل في مباراته أمام كولومبيا عن صدارة مجموعته حيث يحل وصيفا برصيد 4 نقاط خلف كولومبيا بفارق نقطتين في المقابل يحتاج منتخب كولمبيا لنقطة واحدة فقط من التعادل لحسم صدارة مجموعته.

سلسلة اللا هزيمة..

يخطط منتخب كولومبيا الملقب "لوس كافيتيروس" للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة الممتمدة على مدار 25 مباراة متتالية وأصبح على بعد مباراتين فقط لمعادلة رقمه القياسي التاريخي السابق.

لكن طموح كولومبيا يصطدم في هذه المرة مع العملاق البرازيلي الذي يبحث عن صدارة مجموعته لذا تتساوى الكفة من حيث الرغبة في تحقيق الفوز لكلا طرفي المباراة.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا..

تنطلق أحداث مباراة البرازيل وكولومبيا فى الرابعة فجر الأربعاء، بتوقيت القاهرة على ملعب "ليفيس ستاديوم" فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2024.

وكان منتخب البرازيل قد استهل مشواره في كوبا أمريكا 2024 بالتعادل السلبي أمام كوستاريكا قبل أن يضرب باراجواي بنتيجة 4-1 فيما خطف منتخب كولومبيا بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا بفوزه على كوستاريكا بنتيجة 3-0 في المباراة ‎التي جمعتهما على ملعب "ستايت فارم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.