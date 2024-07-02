موعد مباراة الأهلي والداخلية فى الدورى المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في الدوري المصري أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

وأغلق الاهلى صفحة مباراة طلائع الجيش التي حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة سجلها عمرو السولية ومحمد عبدالمنعم ووسام أبوعلي وطاهر محمد طاهر التى أقيمت باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى المصرى، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الداخلية.

ويخوض الأهلي مباراة الداخلية من أجل الفوز لمواصلة الركض نحو صدارة الدوري المصري التي ينفرد بها بيراميدز.

ويعمل كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الداخلية

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى المصرى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.