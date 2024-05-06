وفد قطري يتوجه الى القاهرة للمشاركة في مباحثات غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - من المقرر أن يتوجه وفد قطري الى القاهرة اليوم السبت 4 مايو 2024 ، للمشاركة في مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ، في أحدث جولة مفاوضات تشارك فيها الإدارة الأمريكية ومصر والتي يتوقع أن تبدأ اليوم بهدف وقف إطلاق النار في غزة ، بحسب قناة الجزيرة.

أفاد إعلام مصري أن وفدا من حركة حماس الفلسطينية، وصل القاهرة، مشيرا إلى "تقدم ملحوظ"، في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر اسمه.

وتحدث المصدر ذاته، عن وصول وفد حماس إلى مصر.

وأشار إلى أن "الوفد الأمني المصري توصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".

ومساء الجمعة، أعلنت حركة حماس في بيان أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة، السبت، لاستكمال المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وأضافت: "نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا (من مصر)، وإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

المصدر : وكالات