السعودية تكشف عدد الوفيات في صفوف الحجاج هذا العام

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 23 يونيو 2024 ، عدد الوفيات في صفوف الحجاج للعام 1445 هجري.

وقال وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ، إن وفيات الحجاج لهذا العام بلغت 1301 حاج وحاجة، منهم 83% حجاج بلا تصريح.

وقال الجلاجل، لقناة "الإخبارية" السعودية إن "المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية".

وتابع: "بينما بلغ عدد الوفيات 1301 متوفٍ، 83 %بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".





وأضاف أن "المتوفين لم يحملوا بطاقات تعريفية (خاصة بالحجاج الرسميين)، ما استدعى وقتا للتعرف عليهم واستكمال التواصل مع ذويهم ودفنهم في مكة".

الجلاجل، أكد أن "ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 49 درجة شكل تحديا في موسم الحج".

وأردف أن "منظومة الصحة قدمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة".

والأربعاء، انتهى موسم الحج لهذا العام في المملكة بعد 6 أيام، وسط تقديرات رسمية بمشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج.

وقبل انطلاق الحج، دشنت السعودية حملة كبيرة أكدت فيها أنها لن تسمح بحج بلا تصريح؛ خشية أن تؤثر الأعداد الكبيرة المخالفة سلبا على تقديم الخدمات للحجاج الرسميين القادمين عبر تأشيرة الحج الرسمية.

المصدر : وكالات