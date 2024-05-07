جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة على المؤسسات التجارية لحوم، أسماك، خضار وفاكهة، مواد غذائية وإستهلاكية، محروقات في نطاق مدينة النبطية ( بئر القنديل ، الساحة العامة) وفي البلدات التالية: نبطية الفوقا، قاقعية الجسر، كفرصير، وفي بلدة حاصبيا، وتمّ مراقبة المحال التجارية وكيل ورصرصة محطات المحروقات في المنطقة، والتأكد من إعلان الأسعار والكشف على فواتير الشراء لتحليل نسب الأرباح وقد نبه التجار بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

كانت هذه تفاصيل خبر مراقبو الاقتصاد جالوا على المؤسسات التجارية في نطاق مدينة النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.