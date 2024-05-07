عدوان: القوانين الحالية الموجودة كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها في ملف النازحين السوريين

اشار رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الى أن "القوانين الحالية الموجودة كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها في ملف النازحين السوريين"، معتبرا انه "إذا قامت الحكومة والأمن العام بتنفيذ الاتفاقية الموقعة وتطبيق القانون اللبناني لإقامة الأجانب فلسنا بحاجة إلى أي قانون إضافي".

ولفت عدوان الى انه "على الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها و "بيكفي توقفوا بخيال إصبعكن" وعلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال أن يتشدّد وعلى الأمن العام أن يقوم بدوره وعلى الحكومة أن تضع كلّ إمكاناتها لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الحدود".