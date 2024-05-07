الأمم المتحدة: المخزون من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في قطاع غزة يكفي ليوم واحد فقط

اعلنت الأمم المتحدة، إن "مخزونها من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في قطاع غزة يكفي ليوم واحد فقط بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر".
واوضح الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) للصحافيين، أنه "لدينا مخزون ضئيل للغاية، يكفي ليوم واحد تقريبا"، مشيرا الى أن "الوقود يدخل عبر رفح فقط وأن هذا المخزون هو لمجمل العملية الإنسانية في غزة".
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