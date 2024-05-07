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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.789 شهيداً

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 214 على التوالي إلى 34.789 شهيداً، والجرحى إلى نحو 78.204 جرحى؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 96 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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