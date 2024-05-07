الجيش: توقيف 6 أشخاص في بلدتي فنيدق وعرسال لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 6 /5 /2024، أوقفت وحدة من الجيش في بلدة فنيدق - عكار المواطنين (خ.خ.) و(ط.ط.) و(ا.س.) المطلوبين لإطلاقهم النار وضبطت في حوزتهم مسدسين حربيَّين وكمية من حشيشة الكيف".

كذلك أعلنت أن "بتاريخ 7 /5 /2024، أوقفت وحدة أخرى في بلدة عرسال - بعلبك المواطن (ف.ا.) والسوريَّين (ا.ح.) و(ا.ر.) لإقدامهم على سرقة سيارة"، مؤكدةً أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".