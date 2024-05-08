واشنطن: حماس لم توافق على مسودة وقف إطلاق النار قبل هجوم رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ناقضت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء تقارير تفيد بأن حركة حماس وافقت على اقتراح لوقف إطلاق النار في حرب غزة قبل وقت قصير من بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في واشنطن: "حماس لم تقبل اقتراح وقف إطلاق النار. حماس ردت، وقدمت في ردها عدة اقتراحات. إنه ليس مثل القبول".

وأوضح ميلر أن المسودة قيد المناقشة كانت عرضا قدم في نهاية أبريل.

وقال: "هذا هو العرض الذي كان مطروحا على الطاولة. يبدو أن حماس أوضحت ... في بياناتها العامة أنها قبلت هذا العرض أمس. ليس هذا ما فعلوه. لقد ردوا بتعديلات، سمها اقتراحا مضادا إن شئت، ونحن نعمل على تفاصيل ذلك الآن".

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال الثلاثاء إنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة خلال الليل ، في عملية وعدت القيادة الإسرائيلية بأنها ستكون "محدودة".

ورفح هي آخر مدينة في قطاع غزة لم تدخلها القوات الإسرائيلية خلال هجومها الضخم، الذي بدأ بعد هجمات 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، والتي قتلت خلالها حماس وجماعات أخرى حوالي 1200 شخص واحتجزت نحو 200 أسيرُا. ويعتقد أن أكثر من 100 أسيرًا ما زالوا محتجزين في رفح.

ويحذر حلفاء إسرائيل وقادة دوليون آخرون من هجوم رفح. ولجأت أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين إلى المدينة بعد فرارهم من الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في أماكن أخرى من قطاع غزة.