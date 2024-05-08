جيش الاحتلال: الخلافات مع واشنطن يتم حلها خلف الأبواب المغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تعليق الولايات المتحدة الأمريكية بيع شحنات أسلحة إلى إسرائيل، قائلًا إن "التنسيق مع واشنطن لا يزال منقطع النظير".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه، أن الخلافات مع الولايات المتحدة يتم حلها "خلف الأبواب المغلقة".

وكانت الولايات المتحدة قد علقت بيع شحنات أسلحة تحتوي على آلاف الأسلحة الدقيقة في خطوة هي الثانية منذ بداية الحرب بسبب السياسة الإسرائيلية في إدارة الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن صفقة الأسلحة المؤجلة تتضمن نحو 6500 من القنابل والذخيرة الموجهة بدقة.