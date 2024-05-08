سقوط ضحايا في غارة إسرائيلية دمّرت منزلًا في الخيام

سقط عدد من الضحايا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في الحارة الجنوبية الغربية لبلدة الخيام في جنوب لبنان، فضلًا عن تدميره بشكل كامل، حيث تعمل فرق الاسعاف على رفع الانقاض.

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