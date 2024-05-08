بري: لإجراء المسوحات اللازمة على مختلف المستويات لكل القطاعات المتضررة بفعل العدوان الاسرائيلي على الجنوب

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد حيث جرى إستعراض مختلف المستجدات والأوضاع الراهنة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وعرض الوفد مع بري الورقة التي أعدها الحزب "التقدمي الإشتراكي" في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، حيث كان تأكيد على أن "تتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيداً عن التحريض والإستغلال ، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني".

كما استقبل بري المديرة العامة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي ونائب الرئيس الجديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك أوسمان ديون حيث جرى عرض للوضعين المالي والاقتصادي في لبنان وبرامج البنك الدولي في لبنان .

وأعرب الوفد عن "جهوزية البنك الدولي للمساعدة عبر برامجه بالمسوحات وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية مستعرضاً مسار البرامج المتصلة بالطاقة البديلة وجر المياه لمدينة بيروت والتحول الرقمي".

وطلب بري من البنك الدولي التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية بإجراء المسوحات اللازمة على مختلف المستويات لا سيما في مجالات البنى التحتية والمساحات الحرجية والزراعية ومنشآت المياه والكهرباء والإتصالات فضلاً عن المنشآت الصحية والتربوية والمدنية وكل القطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي المتواصل.