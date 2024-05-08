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الصحة العالمية: جيش الاحتلال لا يسمح بإدخال الوقود لتشغيل المستشفيات بغزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح بإدخال الوقود لتشغيل المستشفيات في غزة.

وحذرت الحكومة والصحة بغزة مرارا من أن المستشفيات المتبقية شارفت على الخروج من الخدمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، قبل أيام إدخال 17 ألف لتر من الوقود إلى غزة، لتشغيل مولدات الكهرباء التابعة لشركة الاتصالات.

وأوضحت في بيانها أنه تم "إدخال 17 ألف لتر من السولار عبر معبر رفح البري لصالح شركة الاتصالات، قبل قليل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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