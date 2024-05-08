الشرطة الفرنسية تعتقل 86 شخصًا بعد فض اعتصام مؤيد للفلسطينيين في جامعة السوربون

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (بي بي سي)

اعتقلت الشرطة الفرنسية 86 شخصاً خلال عملية فضّ اعتصام نظمه طلبة مؤيدون للفلسطينيين في جامعة السوربون في باريس.

وبحسب بيان صادر عن ممثلي الادعاء، اليوم الأربعاء، فقد جرى احتجاز الطلبة خلال عملية للشرطة ليلة الثلاثاء بسبب جرائم متعلقة بالنظام العام.

وتشمل تلك الجرائم، وفق البيان؛ الضرر المتعمد، والتمرد، والعنف ضد شخص يشغل منصباً في السلطة العامة، والتدخل في عمل مؤسسة تعليمية، وعقد اجتماع يهدف إلى الإخلال بالنظام أو التحضير للعنف أو الإضرار بالممتلكات.

وقبل يوم من دخول الشرطة، رفض رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال أن تتسبب مثل هذه الاحتجاجات بتعليق العملية التدريسية في الجامعات الفرنسية.

وجاءت استجابة الشرطة ليلة الثلاثاء في جامعة السوربون، وفي جامعة أخرى على الضفة اليسرى لباريس، جامعة ساينس بو، بعد تدخلات لفض احتجاجات مماثلة في نهاية أبريل الماضي.