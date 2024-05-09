تسليم جائزة شارلمان الألمانية المرموقة لرئيس مؤتمر حاخامات أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

يتسلم رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا، بنحاس جولدشميت، اليوم الخميس جائزة شارلمان الدولية المرموقة التي تقدمها مدينة آخن الألمانية.

والجائزة هذا العام ستكون تكريما لجولدشميت والجاليات اليهودية في أوروبا أيضا.

وبحسب بيان لإدارة الجائزة، فإنها تهدف بهذا التكريم إلى توصيل رسالة مفادها أن الحياة اليهودية تعد من المسلمات في أوروبا وبأنه لا ينبغي أن يكون هناك مكان في أوروبا لمعاداة السامية.

ومن المقرر أن يلقي خطاب الاحتفالية نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما.

وبحسب البيانات، فإن الجائزة تكرّم أيضا التزام جولدشميت بالحوار بين الأديان، على سبيل المثال مع ممثلي المسلمين وبابا الفاتيكان. وكان جولدشميت الحاخام الرئيسي لموسكو لسنوات عديدة، وغادر البلاد بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

يُذكر أن "جائزة شارلمان الدولية في آخن" يجري منحها منذ عام 1950 تقديرا لأصحاب الإنجازات البارزة فيما يتعلق بتعزيز الوحدة الأوروبية. وكان مواطنو آخن أسسوا هذه الجائزة بناء على اقتراح من رجل الأعمال كورت بفايفر بعد مرور فترة وجيزة على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتم تسمية هذه الجائزة باسم الإمبراطور شارلمان الكبير (بالألمانية: كارل الكبير) الذي امتدت إمبراطوريته الفرنكية في أوائل العصور الوسطى عبر أجزاء كبيرة من غرب أوروبا.

ومن بين الفائزين بالجائزة العديد من قادة الدول السابقين والحاليين: إيمانويل ماكرون (فرنسا) ودونالد تاسك (بولندا)، وهيلموت كول (ألمانيا)، وبيل كلينتون (الولايات المتحدة)، وتوني بلير (بريطانيا)، والبابا فرنسيس (الفاتيكان). وحصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي أيضا على الجائزة.