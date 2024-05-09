واشنطن بوست: تأجيل إرسال الأسلحة الأمريكية لإسرائيل جاء عقب محادثات بين الجانبين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن قرار وقف الأسلحة الأمريكية لإسرائيل جاء بعد موجة من المحادثات المغلقة بين الجانبين، وذلك حسبما نقلت عن مصدر دبلوماسي.

وأفاد المصدر الدبلوماسي الذي لم تذكر الصحيفة الأمريكية اسمه، أن الإدارة الإسرائيلية أبلغت واشنطن بإحباطها العميق إزاء تأخير بعض شحنات الأسلحة، مشيرًا إلى أن الانزعاج الإسرائيلي ازداد عقب أن أصبح الأمر علنيًا.

وصرح المسؤول، إن إسرائيل لوحت بإمكانية تعرض المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار للخطر جراء القرار الأمريكية بتأخير بعض شحنات الأسلحة، مشيرًا إلى أن تل أبيب عارضت الأمر بشدة.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد ذكر في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية قررت تأخير بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن آلاف الأسلحة الدقيقة تقرر تأجيل إرسالها.